Su basan Akhisar Devlet Hastanesinden tahliye edilen hasta sayısı 62'ye yükseldi

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaklaşık 3 saat süren şiddetli sağanak yağış sonrası su baskını yaşayan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden başka hastanelere sevk edilen hasta sayısı 62'ye yükseldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 16.00'da başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan sağanak yağış sonrası su baskını yaşayan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden çevre il ve ilçelere sevk edilen hasta sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Güvenlik amaçlı elektrikleri kesilen hastanede hasta nakilleri için Manisa genelinden ve İzmir, Afyon, Balıkesir'den takviye ambulanslar ilçeye sevk edildi. Durumu kritik hastalar öncelikli olarak ambulanslarla Manisa il merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Bodrum katı ve acil kısmı su basan hastanede bir yandan su tahliye çalışmaları bir yandan da hasta nakillerinin devam ettiği bildirildi.