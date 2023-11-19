Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mete Emir Bayram, daha fazla böbrek bağışı yapılması çağrısında bulundu. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Bayram, daha çok bağış olması durumunda daha fazla kişinin nakil olabileceğini belirtti.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde haziran ayında annesinin böbreğiyle yaşama tutunan Mete Emir Bayram (14), kadavradan bağış çağrısında bulundu. Nakil sonrası kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Mete Emir Bayram, Daha çok bağış olursa, daha çok kişi nakil olur. Beklemelerine gerek kalmaz dedi.

Gaziantep'te ailesiyle yaşayan Mete Emir Bayram'a, 3 yaşındayken 'nefrotik sendrom' teşhisi koyuldu. Böbreğindeki protein kaçağı nedeniyle uzun süre ilaçla tedavi gören Mete Emir'in durumu gün geçtikçe ağırlaştı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulunan Mete Emir Bayram, 2023 Ocak ayından itibaren diyalize girmeye başladı. Kadavradan nakil çıkmayan Mete Emir'e, annesi Zeynep Bayram (39) böbreğini bağışladı. 21 Haziran'da başarılı nakil olan Mete Emir Bayram, sağlığına kavuştu.

'ESKİSİNE GÖRE DAHA İYİYİM'

Nakil sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniğine kontrole gelen Mete Emir Bayram, böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı. Bayram, 3 yaşındayken 4-5 ay kan diyalizi yani hemodiyaliz oldum. Zorlu bir süreçti. Ailemde kardeşimde de böbrek rahatsızlığı vardı. Onun bebekken rahatsızlığı başladı. O da 7-8 sene önce nakil oldu. Eskisine göre daha iyi. Ben de nakil olduktan sonra daha iyiyim. Eskiden biraz halsizdim. İlaçlar şimdikine göre daha fazlaydı. Mesela bir ilacı günlük 10 tablet alıyordum. Şimdi 2-3 tane alıyorum. İlaçların sayısı düştü. Bu sene 9'uncu sınıfa gidiyorum. Bu sene evde eğitim, seneye de normal eğitimime devam edeceğim. Önceki senelerde okula gidiyordum. Koştuğum yerde karnıma sancı giriyordu. Hızlı ve uzun yürüdüğümde böbreğimin olduğu yer sancılanıyordu. Şimdi geçti dedi.

'UMUT BİTMEZ'

Haziran ayında nakil olduğunu aktaran Mete Emir Bayram, Kadavradan nakil için 1 seneden fazla bekledim ve gelmedi. Annem de böbreğini bana verdi. Daha çok bağış olursa, daha çok kişi nakil olur. Daha hızlı nakillerini olurlar. Beklemelerine gerek kalmaz. Kadavradan daha çok bağış gelirse umudumuz var. Umut bitmez eninde sonunda gelir diye konuştu. (DHA)