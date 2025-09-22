Akciğerine Kabak Çekirdeği Yapışan Kadın, Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu

MALATYA'da 1,5 yıldır sürekli öksüren Aysel Türkeş (50), hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün, Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığı belirlendi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

'BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK'

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA