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Akciğer Kanserini Yenen Emekli, Sigara Bağımlılığından Kurtulmanın Önemini Vurguluyor

Akciğer Kanserini Yenen Emekli, Sigara Bağımlılığından Kurtulmanın Önemini Vurguluyor
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Afyonkarahisar'da akciğer kanserini yenen 64 yaşındaki emekli Mustafa Şen, yıllarca süren sigara bağımlılığının pişmanlığını yaşıyor ve çevresindekilere sigarayı bırakmaları için tavsiyelerde bulunuyor.

Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı yakalandığı akciğer kanserini yenen 64 yaşındaki emekli Mustafa Şen, kendisini sağlığından eden bu bağımlılıktan kurtulmaları için çevresindekileri uyarıyor.

Şen, Afyonkarahisar'da Devlet Su İşlerinde çalıştıktan sonra 2002'de emekli oldu. Daha sonra şoförlük yapmaya başlayan Şen, 2016'da öksürük şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Akciğer kanseri teşhisi konulan Şen, iki yıllık zorlu tedavi süreciyle kanserden kurtuldu. Nefes alıp vermede sıkıntı yaşayan Şen, yılda iki defa düzenli kontrollerini yaptırıyor.

Daha önce bırakmamanın pişmanlığını yaşıyor

Şen, AA muhabirine, sol akciğerindeki kitlenin tespitiyle kendisi için zorlu bir süreç başladığını söyledi.

Ameliyat geçirdiğini, kemoterapi tedavisi gördüğünü ve hala kontrollerini düzenli yaptırdığını anlatan Şen, "Sol akciğerim alındığı için çok fazla kendimi yormadan ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Çok çabuk yoruluyorum. Yıllarca içtiğim sigarayı ameliyattan bir ay önce bırakmıştım. 'Keşke daha önce bıraksaydım.' diyorum." dedi.

"Çok pişmanlık yaşıyorum, 35 yıl zehir almışım"

Şen, bağımlılığın sadece insanın kendisine değil, çevresindekilere de zararı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üç çocuğum sigara kullanmıyor. Doktorlar da kansere yatkınlıktan dolayı içmemeleri konusunda uyardı. Şu anda 3-5 metre uzağımda sigara içilse, dumanı hemen etkiliyor. Nefesim 'Ben buradayım.' diyor. Sigara konusunda insanları kırmadan, kendimden örnekler vererek uyarıyorum. Onlara sigarayı bırakmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. İnsanlar ne kendilerini ne de başkalarını boş yere üzmesin. Çok pişmanlık yaşıyorum, 35 yıl zehir almışım."

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Sağlık
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