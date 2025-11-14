Haberler

Akciğer Kanserine Dikkat: Geç Teşhis Hayat Kurtarıyor

Akciğer Kanserine Dikkat: Geç Teşhis Hayat Kurtarıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevin Başer Öncel, akciğer kanserinin en önemli sebebinin geç tanı olduğunu vurgulayarak, erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Sigara içmenin önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden Öncel, yıllardır sigara içenlerin bir hekime başvurmasını önerdi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevin Başer Öncel, "Akciğer kanseri, tüm kanser türleri içinde en ölümcül olanlardan biri. Bunun en önemli sebebi, akciğer kanserinin geç tanı alması. Gecikmiş evrede tespit edilince tedavi olasılıklarımız düşüyor." dedi.

Öncel, AA muhabirine, akciğer kanseri vakalarının 50-60'lı yaşlardan sonra görülürken, artık gençlerde de tanı alınmaya başlandığını söyledi.

Akciğer kanserinde en önemli riskin sigara olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

"Sigara içme alışkanlıkları değiştikçe kanserin tipinde de değişiklikler görülüyor. Her yıl dünyada 2,5 milyon, Türkiye'de ise 30 binden fazla yeni akciğer kanseri vakası tespit ediliyor. Akciğer kanseri, tüm kanser türleri içinde en ölümcül olanlardan biri. Bunun en önemli sebebi, akciğer kanserinin geç tanı alması. Gecikmiş evrede tespit edilince tedavi olasılıklarımız düşüyor. Evre dörtteki bir hastanın beş yıllık yaşam olasılığı yüzde 5-10'lardayken, evre birdeki hastanın beş yıllık yaşam oranı yüzde 90'ların üzerinde. O yüzden ne kadar erken tespit edebilirsek o kadar uzun süre hastalarımız yaşıyor."

Akciğer kanserinin yüzde 90 nedeninin sigara içilmesinden kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Öncel, 20-40 yıl içicilerin mutlaka hekime başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

Öncel, ailesinde akciğer kanseri olanların hekime başvurmasını isteyerek, "Yıllardır sigara içmiş kişiler lütfen bir göğüs hastalıkları hekimine başvursun. Erken teşhisle yaşam süreleri çok uzuyor. Tamamen sağlıklı bir ömür olabiliyor. Akciğer kanserinde geç teşhis yaşamda azalmaya neden olurken, erken teşhis hayat kurtarıyor. Geç kalındığında hastamız sıkıntılar yaşayabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.