AK Parti Kadın Kolları, Dünya Emzirme Haftası'nda Anne Sütü Farkındalığı Oluşturdu

Ak Parti Kadın Kolları teşkilatları, Dünya Emzirme Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirerek anne ve bebeklerle buluştu.

Ak Parti 81 il Kadın Kolları teşkilatları, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın mektubuyla ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da bu kapsamda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde anne bebek ünitesini ziyaret etti. Anne sütünün hayati önemine dikkat çeken Ercan, bu alanda verilen hizmetlerin değerini vurguladı.

ANNE SÜTÜNÜN VAZGEÇİLMEZ OLDUĞU VURGULANDI

Ercan'ın kaleme aldığı mektupta, bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesinin onların sağlıklı büyüme ve gelişimi için vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Anne sütünün sadece bir besin kaynağı değil; aynı zamanda anne ile bebek arasında güçlü bir bağ, güven ve şefkat köprüsü oluşturduğuna dikkat çekildi. Mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Bebeğinizi kucakladığınız her an, onun fiziksel olduğu kadar ruhsal gelişimine de katkı sunar. Emzirme anları; göz teması, ten teması ve kalpten kalbe geçen sessiz sevgiyle bebeğinizde güvenli bağlanmanın temelini oluşturur. Güçlü bir anne yalnızca sabreden değil, aynı zamanda gerektiğinde destek isteyen ve kendine de değer verendir. Sizin iyi olmanız, bebeğinizin de iyi olması demektir."

DESTEK ALABİLECEKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Ayrıca, annelerin sağlık ve danışmanlık konularında destek alabilecekleri iletişim bilgileri de mektupta paylaşıldı. AK Parti Kadın Kolları'nın her zaman annelerin yanında olduğu belirtilerek, AK Parti Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birimi'nden uzman kişilerin annelerden gelen e-mailleri yanıtlayıp danışmanlık ve destek süreçlerini daha etkin sürdüreceği kaydedildi.