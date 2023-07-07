AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Hastaları Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Karaaslan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile merkezde incelemelerde bulundu. Daha sonra tedavi gören hastaları odalarında ziyaret eden ve onlara gül veren Karaaslan, vatandaşlarla sohbet etti. Samsun'un sağlık kenti olması için çalıştıklarını, buna OMÜ'nün önemli katkı sunacağına işaret eden Karaaslan, 'Samsun'un sağlık kenti kimliğine üniversite hastanemiz önemli katkılar sunuyor. Hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli atılımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.' dedi.