Haberler

Aile Hekimlerine Sertifikalı Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Hekimliğine Uyum Birinci Aşama Sertifikalı Eğitim Programı'na 33 aile hekimi katıldı. Eğitimde hekimlerin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirmek amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, aile hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetleri sunduğunu ifade etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci basamak sağlık hizmeti sunmaya başlayan aile hekimlerine yönelik "Aile Hekimliğine Uyum Birinci Aşama Sertifikalı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Salonu'nda düzenlenen programa Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Muş, Tokat ve Sivas illerinden gelen 33 aile hekimi katıldı.

Eğitimlerde aile hekimlerine mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirecek uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimlerin sadece teşhis ve tedavi hizmetleri değil, aynı zamanda bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de sunduğunu ifade etti.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan tüm hekimleri kutlayan Erşan, şunları kaydetti:

"2010 yılından itibaren tüm ülkede uygulamaya konulan aile hekimliği sistemiyle aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerin profesyonel bir şekilde sunulması ve uygulamada birlik sağlanması adına bu alanlarda görev yapan hekimlere eğitimler tertip edilmekte. Bu kapsamda ilimizde düzenlenen eğitimimizde, ilk kez aile hekimliği yapacak hekim arkadaşlarımıza eğitmenlerimiz tarafından tıbbı hizmetler, idari hizmetler ve güncel mevzuatlar noktasında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca eğitime katkı sağlayan değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum."

Program sonunda, eğitime katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı

Netanyahu'dan 2 gün sonra gelen itiraf: Oraya 153 ton bomba attık
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.