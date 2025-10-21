Aile Hekimlerine Sertifikalı Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci basamak sağlık hizmeti sunmaya başlayan aile hekimlerine yönelik "Aile Hekimliğine Uyum Birinci Aşama Sertifikalı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Salonu'nda düzenlenen programa Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Muş, Tokat ve Sivas illerinden gelen 33 aile hekimi katıldı.

Eğitimlerde aile hekimlerine mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirecek uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimlerin sadece teşhis ve tedavi hizmetleri değil, aynı zamanda bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de sunduğunu ifade etti.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan tüm hekimleri kutlayan Erşan, şunları kaydetti:

"2010 yılından itibaren tüm ülkede uygulamaya konulan aile hekimliği sistemiyle aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerin profesyonel bir şekilde sunulması ve uygulamada birlik sağlanması adına bu alanlarda görev yapan hekimlere eğitimler tertip edilmekte. Bu kapsamda ilimizde düzenlenen eğitimimizde, ilk kez aile hekimliği yapacak hekim arkadaşlarımıza eğitmenlerimiz tarafından tıbbı hizmetler, idari hizmetler ve güncel mevzuatlar noktasında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca eğitime katkı sağlayan değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum."

Program sonunda, eğitime katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi.