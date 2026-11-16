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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü akciğer kanserine karşı sigara uyarısı yaptı

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla vatandaşları risk faktörleri, belirtiler ve korunma yolları konusunda uyardı. Sigara ve pasif içiciliğin riski artırdığı, şikayetlerde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kasım ayı 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla vatandaşlara hastalığın risk faktörleri, belirtileri ve korunma yolları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan yazılan açıklamada, yapılan açıklamada, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara başta olmak üzere tütün ürünleri kullanımı olduğu belirtildi. Pasif içiciliğin de hastalık riskini artırdığına dikkat çekilerek, tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve açıklanamayan kilo kaybının hastalığın belirtileri arasında yer alabildiği ifade edildi. Bu şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması istendi. Açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek alabileceği hatırlatılarak, erken tanı ve tütün kullanımından uzak durmanın akciğer kanseriyle mücadelede büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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