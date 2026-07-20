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İl Sağlık Müdürlüğünden başvurularda yeni uygulama

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların dilekçe, talep, şikayet ve itiraz başvurularını il merkezine gitmeden en yakın kamu sağlık tesisine teslim edebileceği yeni bir uygulama başlatıyor. Özellikle ilçelerde yaşayanlar, engelliler ve yaşlılar için ulaşım kolaylığı sağlanırken, başvurular elektronik ortamda hızlıca müdürlüğe iletilecek.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların dilekçe, talep, şikayet ve itiraz başvurularını il merkezine gelmeden en yakın kamu sağlık tesisi aracılığıyla yapabilmesine imkan sağlayacak yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla başlatılan uygulama sayesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben hazırlanan dilekçe, talep, şikayet, itiraz ve benzeri başvurular en yakın kamu sağlık tesisine teslim edilebilecek.

Uygulamanın özellikle ilçe ve beldelerde yaşayan vatandaşlar, engelli bireyler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ile ulaşım imkanı kısıtlı kişilerin kamu hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Yeni uygulamayla sağlık tesisleri tarafından teslim alınan başvurular kayıt altına alınarak elektronik ortamda gecikmeye mahal verilmeden İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılacak. Böylece vatandaşlar yalnızca evrak teslim etmek amacıyla il merkezine gitmek zorunda kalmadan işlemlerini bulundukları ilçe veya en yakın kamu sağlık tesisinden gerçekleştirebilecek.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, uygulamayla sağlık hizmetlerinde olduğu gibi idari hizmetlerde de vatandaşların işini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle il merkezine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlarımızın yalnızca evrak teslim etmek için uzun mesafeler kat etmesinin önüne geçiyoruz. Başvurular güvenli ve hızlı şekilde İl Sağlık Müdürlüğümüze ulaştırılacaktır. Bu uygulamayla hem bürokratik işlemleri azaltmayı hem de vatandaşlarımızın zaman ve ulaşım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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