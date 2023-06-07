'Afet ve Kriz Durumlarında İnsan Kaynaklarının Rolü' konulu sempozyum düzenlendi

GAZİANTEP - Liv Hospital Gaziantep'te, 'Afet ve Kriz Durumlarında İnsan Kaynaklarının Rolü' konulu sempozyum düzenlendi.

Özel Liv Hospital Gaziantep'te acil durumlarda insan kaynakları alanında yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların konu edindiği 'Afet ve Kriz Durumlarında İnsan Kaynaklarının Rolü' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Liv Hospital Gaziantep İnsan Kaynakları Platform Başkanı Tuncay Bakkaloğlu, Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı ve insan kaynakları uzmanları katıldı. Düzenlenen sempozyum ile ileride meydana gelebilecek deprem, yangın, salgın hastalıklar gibi afet ve kriz durumlarında insan kaynakları yöneticilerinin alması gereken önlemler ile yapılması gereken çalışmaların konuşulduğunu ifade eden Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı, "Sempozyumumuz deprem sonrası afet ve kriz durumlarında insan kaynaklarının rolü ve alması gereken önlemlerle ilgili bölgenin güçlü insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelerek neler yapılması gerektiği ile ilgili. Bu sempozyumda insan kaynaklarının bu tür süreçlerde hangi rolleri aldığı ve ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiğini konuştuk. Özellikle ileriye dönük muhtemel afet durumlarında hangi önlemlerin alınması gerektiğini de konuştuk. Doğal afetlerde insan kaynaklarının ekipleri nasıl yönetmesi ve organize etmesi konusunu ele aldık" diye konuştu.