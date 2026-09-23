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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri enfeksiyon bulaşına karşı etkinlik düzenledi

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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri enfeksiyon bulaşına karşı etkinlik düzenledi
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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, 'Enfeksiyon Bulaşı Nasıl Önlenir?' başlıklı etkinlikle enfeksiyonların bulaş yolları ve korunma yöntemlerini ele aldı. Prof. Dr. Neriman Aydın danışmanlığındaki çalışmada öğrenciler bilgilerini toplumla paylaşarak sağlık farkındalığına katkı sundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, enfeksiyonların bulaş yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin hazırladıkları sosyal sorumluluk çalışmasıyla toplumda sağlık farkındalığının artırılmasına yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Etkinlik Projeleri kapsamında "Enfeksiyon Bulaşı Nasıl Önlenir?" başlıklı etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Neriman Aydın'ın danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, enfeksiyonların bulaş yolları ile bulaşmayı önlemeye yönelik temel korunma yöntemleri hakkında çalışmalar yaptı. Günlük yaşamda uygulanabilecek koruyucu sağlık uygulamalarının da ele alındığı etkinlikte, öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri toplumla paylaşarak sağlık farkındalığına katkı sundu. Çalışma kapsamında öğrencilerin iletişim, ekip çalışması ve sağlık eğitimi alanındaki becerilerinin geliştirilmesi, aynı zamanda toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı bir hekimlik yaklaşımı kazanmaları hedeflendi. Sosyal sorumluluk projesiyle öğrenciler, tıp eğitimi sürecinde edindikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanma ve toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarında uygulama fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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