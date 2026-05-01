ADÜ Hastanesi'nde Sivil Savunma eğitimleri başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, acil durum ve afet yönetimi, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) farkındalığı ile yangın tüpü kullanımı konularını kapsayan eğitimler başladı.

Sivil savunma uzmanı tarafından verilen eğitimde personelin muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olması, doğru ve hızlı müdahale edebilmesi amacıyla teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı anlatımlara da yer verildi.

Hastanede güvenli hizmet sunumunu desteklemek ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık düzeyini artırmak amacıyla eğitimler planlı şekilde sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

