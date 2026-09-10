ADÜ’de öğrencilerin akademik hayata uyum süreci güçlendiriliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerinin akademik süreçlere uyumunu desteklemek amacıyla oryantasyon programları düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerine yönelik oryantasyon programları gerçekleştirildi. Programlarda öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine daha kolay uyum sağlamaları ve akademik işleyiş hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri hedeflendi. Fakültede düzenlenen programlarda öğrencilere eğitim-öğretim süreçlerinin işleyişi, ders ve kurul programları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrenci sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bunun yanı sıra öğrencilerin akademik süreçlerde yararlanabilecekleri eğitim imkanları da aktarıldı. Program kapsamında öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin merak ettikleri sorular da ele alınırken, akademik yaşama uyumlarını kolaylaştıracak bilgi ve yönlendirmeler paylaşıldı. Gerçekleştirilen oryantasyon programlarıyla öğrencilerin akademik süreçlere ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, eğitim faaliyetlerine daha etkin katılımlarının sağlanması ve fakülte ortamına uyumlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı