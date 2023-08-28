Kahta Devlet Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için Çocuk Acil Servisi hizmete başladı. Başhekim Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç'ın girişimleri sonucu hastaneye kazandırılan servis, 7/24 çocuk hastalarına hizmet verecek.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde Çocuk Acil Servisi açıldı.

Acil serviste yaşanan yoğunluk sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde hizmete başlayan Çocuk Acil Servisi hastalara hizmet vermeye başladı.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda çocuk hastalıkları uzmanı olan Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç'ın girişimleri sonucu hastaneye kazandırılan servisin 7/24 çocuk hastalarının sağlığı için hizmet vermesi planlandı. - ADIYAMAN