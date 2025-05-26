Adıyaman'da onkoloji merkezi hizmete girdi

Adıyaman'da onkoloji merkezi hizmete girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kanser hastalarının tedavi göreceği onkoloji merkezi hizmete girdi.

Adıyaman'da kanser hastalarının tedavi göreceği onkoloji merkezi hizmete girdi.

Kentte sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda, 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesinde, kanser tanı ve tedavisine yönelik büyük öneme sahip Onkoloji Merkezi hasta kabulüne başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı ancak ayrı bir binada konumlandırılan merkez, 2 bin 500 metrekare kapalı alanda, 50 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. Modern donanımı ve ferah yapısıyla dikkat çeken merkez, hastaların daha kaliteli sağlık hizmeti almasını hedefliyor.

Merkezde ayrıca, Adıyaman'da ilk kez kurulan ve kanser teşhisinde kritik öneme sahip olan Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT) cihazı da hizmet vermeye başladı. Bu sayede, hastalar ileri tetkikler için başka illere gitmek zorunda kalmadan tedavi süreçlerini Adıyaman'da tamamlayabilecek.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ve beraberindeki heyet, merkezin hizmete girmesi dolayısıyla PET-CT cihazının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Sağlık
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?

Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar

Süper Lig özlemini 33 Yıldır bitiremiyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar

Dünya devinin göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Küresel otomotiv rekabet savaşı bir firmayı daha zora soktu

Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.