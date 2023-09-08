Adıyaman Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Pasta İkram Etti

Adıyaman Belediyesi glütensiz pasta yaparak Çölyak hastalarına doğum gününde büyük mutluluk yaşattı.

Toplum içinde kısıtlı yiyecek imkanlarına sahip olan ve buğday, arpa, yulaf içeren ürünlerin yenilmesi yasak olan Çölyak hastalarına her türlü desteği veren Adıyaman Belediyesi, ürünlerin pahalı olmasından ve glutensiz ürünlere erişmekte zorluk yaşanmasından dolayı Çölyak hastası çocuklara doğum günlerinde glütensiz pasta hazırlayarak büyük mutluluk yaşattı.

Tüm özel gereksinimli vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi Çölyak hastalarının da taleplerini karşılamak ve özlem çektikleri duyguları yaşatmak amacıyla hizmet vermeye devam eden Adıyaman Belediyesi 22 Çölyak Hastası çocuğun yüzünü güldürerek onları en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Çölyak hastası çocuklar mutluluklarını dile getirirken aileler ise başta Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç olmak üzere bu imkanlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN