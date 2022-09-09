Adana sağlık haberleri | Adana'da rahatsızlanan Bulgar tır sürücüsü, Şehir Hastanesinde tedavi edildi

Direksiyon başında rahatsızlanan Bulgaristanlı tır sürücüsü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mersin'den Bulgaristan'a yük götürmek için yola çıkan tır şoförü Yuri Asenov Cherneva (56), Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanınca aracını durdurdu.

Bulgaristan'daki firmaya, takip cihazı üzerinden tırın seyir planına aykırı şekilde durduğuna dair sinyal gitti. Sürücüyü telefonla arayarak rahatsızlandığını öğrenen firma yetkilileri, durumu Sağlık Bakanlığına bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ambulansla sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen hasta, 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cherneva, Türkiye'de sağlığına kavuşmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, "Seyir halindeyken aniden fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Sadece 'ölüyorum' dedim, telefon elimden düşmüş. O andan sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre burada doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Günay da bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliğiyle gelen Cherneva'nın 16 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti.