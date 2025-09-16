Haberler

Adana Hastanesinde 8 Yılda 120 Bin Anjiyo İşlemi!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Anjiyografi Ünitesi, son 8 yılda 120 bin anjiyo işlemi gerçekleştirdi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, kliniğin kalp sağlığı tedavisinde dünya standartlarına ulaşarak bölgenin sağlık üssü haline geldiğini belirtti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 yılda 120 bin anjiyo işlemi uygulandı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, AA muhabirine, hastanenin Anjiyografi Ünitesi'nde birçok başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son 8 yılda hastalar için 120 bin anjiyo yapıldığını belirten Demir, "Kliniğimiz, kalp sağlığı tedavisinde dünyadaki birçok klinikle yarışabilecek durumda. Bugüne kadar yaklaşık 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti verdik. Kliniğimiz, bölgemizin sağlık üssü olmaya devam ediyor." dedi.

Demir, ünitenin ileri teknoloji cihazlarla donatıldığını ve uzman sağlık personeliyle 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Sağlık
