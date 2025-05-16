Adana'da Stresle İlişkili Hastalıklar Eğitimi Düzenlendi

Adana'da stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yolları konusunda eğitim düzenlendi.

Adana Eczacı Odasınca düzenlenen eğitime psikiyatrist ve psikoterapist Sümer Öztanrıöver konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılara stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yollarıyla ilgili bilgi veren Öztanrıöver, duyguların bastırılması, dışa vurulamaması ya da sınır koyamama gibi durumların stresin tamponlanamamasına yol açtığını belirtti.

Eğitime Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ ve eczacılar katıldı.