Adana'da Stresle İlişkili Hastalıklar Eğitimi Düzenlendi

Adana'da Stresle İlişkili Hastalıklar Eğitimi Düzenlendi
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Adana Eczacı Odası tarafından düzenlenen eğitimde, psikiyatrist ve psikoterapist Sümer Öztanrıöver, stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Adana'da stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yolları konusunda eğitim düzenlendi.

Adana Eczacı Odasınca düzenlenen eğitime psikiyatrist ve psikoterapist Sümer Öztanrıöver konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılara stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yollarıyla ilgili bilgi veren Öztanrıöver, duyguların bastırılması, dışa vurulamaması ya da sınır koyamama gibi durumların stresin tamponlanamamasına yol açtığını belirtti.

Eğitime Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ ve eczacılar katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Sağlık
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