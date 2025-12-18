Haberler

MSB: Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Adana'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Adana'dan Malatya'ya karaciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, nakil için ilgili tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir kişi için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Adana'dan Malatya'ya karaciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Adana'dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
