Acil Organ Nakli İçin Hava Kuvvetleri'nden Başarılı Ulaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin ambulans uçağı ile Isparta'dan Ankara'ya acil organ nakli için kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.
ANKARA, , MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen hasta için Isparta'dan, Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Isparta'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.