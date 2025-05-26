ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, geçen nisan ayında haftalık ortalama 300'den fazla kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aşı bilimci Dr. Gregory Poland, aşılama oranlarının yetersiz olmasının haftalık ölüm sayılarının artmasına neden olduğunu söyledi. Poland, bazı bireylerin genetik olarak aşılara yeterli bağışıklık tepkisi geliştiremediğini kaydetti.

YÜKSEK RİSK GRUPLARI İÇİN TEHDİT

Uzmanlar, Covid-19'un artık pandemi öncesi kadar ölümcül olmadığını ancak yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik hastalığı olanlar için hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Uzmanlar, virüsün özellikle yüksek risk grupları için tehdit oluşturmaya devam ettiğini de hatırlattı.

AŞILAMA VE TEDAVİYE ERİŞİM KRİTİK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19'un etkisini azaltmak için aşılamanın ve tedaviye erişimin kritik olduğunu bildirdi. Yetkililer, özellikle yüksek risk gruplarının korunması için daha fazla farkındalık çağrısında bulundu.