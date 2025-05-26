ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, pandeminin başlamasından 5 yıl sonra ABD'de her hafta 300'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, geçen nisan ayında haftalık ortalama 300'den fazla kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aşı bilimci Dr. Gregory Poland, aşılama oranlarının yetersiz olmasının haftalık ölüm sayılarının artmasına neden olduğunu söyledi. Poland, bazı bireylerin genetik olarak aşılara yeterli bağışıklık tepkisi geliştiremediğini kaydetti.

YÜKSEK RİSK GRUPLARI İÇİN TEHDİT

Uzmanlar, Covid-19'un artık pandemi öncesi kadar ölümcül olmadığını ancak yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik hastalığı olanlar için hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Uzmanlar, virüsün özellikle yüksek risk grupları için tehdit oluşturmaya devam ettiğini de hatırlattı.

AŞILAMA VE TEDAVİYE ERİŞİM KRİTİK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19'un etkisini azaltmak için aşılamanın ve tedaviye erişimin kritik olduğunu bildirdi. Yetkililer, özellikle yüksek risk gruplarının korunması için daha fazla farkındalık çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

ülkemizde farksız değil. sinovac ve biontech aşılarını oldum olalı kendimde değilim evlilik için zorunlu yapıtrttılar. sürekli yorgunum kaç yıldır müslüm gürses gibi yorgun yıllarım dolaşıyorum ya.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

ASI OLANLARIN YüZDE 80i KALP KRiZiNDE YA öLDü VEYA KALP DAMARLARI TIKANDI ACILMAK ZORUNDA KALDILAR CEVREM EN AZ 15 KiSi TANIDIK KALP KRiZi GECiRDiLER BES TANESi GENC YASTA VEFAAT ETTi DiGERLERi ROBOT GiBi DOLASIYO BEN iYiKiDE ASI OLMADIM

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