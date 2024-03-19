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9 ayda 80 yaş ve üzeri bin hastaya evde sağlık hizmeti

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Samsun'da Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi uygulaması ile 9 ayda bin hastaya hizmet verildi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek, tedavilerini yapıyor.

9 ayda 80 yaş ve üzeri bin hastaya evde sağlık hizmeti

SAMSUN - Samsun'da Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi uygulaması ile 9 ayda bin hastaya hizmet verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek, tedavilerini yapıyor. Yaşlılar Haftası çerçevesinde 92 yaşındaki Ali Ruhi Meral'ın evini ziyaret eden ekipler, burada tansiyon ölçme, hastasının ateşinin ölçülmesi, stetoskopla dinleme ve hastanın sağlık anlamında ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili çalışma yaptı. İl genelinde evde tedavisi yapılamayan yaşlılar ise randevu alınıp hastanede muayenesi gerçekleştirildikten sonra tekrar evlerine götürülüyor.

"Bin hastaya hizmet"

YAŞAM'ın kurulmasıyla 9 ayda bin hastaya ulaştıklarını söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Prof. Dr. Erdinç Yavuz, "Sağlık Yaş Alma Merkezi, Samsun'da tüm il merkezi ve ilçelerimizde kuruldu. 80 yaş ve hastalarımız için özel bir sağlık hizmetidir. Herhangi bir kriter olmaksızın tüm 80 yaş ve üzeri hastalarımızı bu hizmete dahil ediyoruz. Bu hizmette gördüğünüz gibi evde muayene, evde tetkik alımı, evde pansuman gibi, rehabilitasyon hizmetleri, fizik tedavi, psikolog, diyetisyen hizmetleri gibi bu ekiple birlikte evde sağlık hizmeti verebiliyoruz. Aynı zamandan bu hastalarımızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini de organize ediyoruz. Hastamız MHRS'den randevu almaksızın elimizdeki imkanlar dahilinde diğer branşlar kardiyoloji, nöroloji, ortopedi gibi bölümlerden hiç sıra beklemeksizin bir refakatçi arkadaşımızla beraber ilgili polikliniklere gönderiyoruz. Hiçbir zaman yaşlımızı yalnız bırakmıyoruz. Tüm sağlık hizmetlerini kapsayan bir hizmettir. Tüm ile ve ilçe merkezlerimizde yaygınlaştı. Bu hizmete başvurmakta çok kolaydır. Hastanelerimizde bulunan YAŞAM'a başvurabilirler. MHRS'de de bu merkezimiz mevcut, orada da başvurabilirler. 9 aydır verdiğimiz bir sağlık hizmetidir. Bin hasta sayımız oluştu. 80 yaş üstü daha çok vatandaşa ulaşmaya ihtiyacımız var. Polikliniklerimize başvurabilirlerse sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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