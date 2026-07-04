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Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düşme sonucu beyin kanaması geçiren 81 yaşındaki M.A., ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düşme sonucu beyin kanası geçiren bir hasta, ambulans helikopter ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde 81 yaşındaki M.A.'nın düşmesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan M.A., beyin kanaması tanısı konması üzerine ambulans helikopterle alınarak kent merkezine getirildi.

Ambulans helikopterle kente getirilen M.A., pistte bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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