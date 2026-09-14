71 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 71 yaşındaki erkek hasta, felç ve inme nedeniyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, B.O. (71) Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Felç ve inme geçirdiği belirlenen hasta ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı