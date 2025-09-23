Haberler

70 Yaşındaki Hastanın Akciğerine Kaçan Sarımsak Başarıyla Çıkarıldı

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşındaki A.S.'nin yemeği sırasında akciğerine kaçan sarımsak, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Hastanın durumu stabil ve sağlığına kavuştu.

OSMANİYE Devlet Hastanesi'nde erkek hasta A.S.'nin (70) yemek yerken akciğerine kaçan yaklaşık 1,5 santimetrelik sarımsak, operasyonla çıkarıldı.

Evinde yemek yerken nefes borusuna sarımsak kaçan A.S., yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Çekilen görüntüleme sonrası sarımsağın sol akciğere kadar indiği belirlendi. Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Hüsamettin Sazlıdere tarafından yapılan operasyonla sarımsak çıkartıldı. Nefes almakta güçlük çeken hasta tekrar sağlığına kavuştu.

Dr. Hüsamettin Sazlıdere, hastanın genel anesteziye gerek duyulmadan normalde böbrek taşlarının çıkarılmasında kullanılan üreter kateteri basketi ile yabancı cismin akciğerden çıkarıldığını söyledi. Sazlıdere, "Hastanemize nefes darlığı ve morarma şikayetiyle başvuran hastanın tomografisinde sol alt lobda tıkanıklık görüldü. Fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede sol ana bronş distalinde yabancı cisim saptandı. Bu cisim üreter kateteri basketiyle başarılı şekilde çıkartıldı. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi. (DHA

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
