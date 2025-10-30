Haberler

59. Türk Oftalmoloji Kongresi Antalya'da Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Oftalmoloji Derneği, göz sağlığı alanında önemli yeniliklerin paylaşılacağı 59. ulusal kongresini Antalya'da düzenliyor. 19-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede 2 binden fazla göz hekimi bir araya gelecek.

Türk Oftalmoloji Derneğinin 59. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 binden fazla göz hekiminin katılımıyla 19 Kasım'da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1928'de kurulan ve Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği, 59. kongresini, Ankara Şubesi'nin katkılarıyla Antalya'da düzenleyecek.

Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan kongre, 19-23 Kasım'da yapılacak.

Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında yurt içi ve dışından 2 binden fazla göz hekiminin katılacağı kongrede, 451 yerli ve 36 yabancı konuşmacı ile 50'ye yakın firma ve endüstri temsilcisi yer alacak.

"Bilim İleri Eğitim Programları" ile başlayacak kongrede, oftalmoloji alanında ileri düzeydeki çalışmalar ve yeni bilgi, katarakt cerrahisinde özellikli durumlar ve yenilikler, premium yapay göz iç lens cerrahisinde güncellenme, retina hastalıkları, vitreoretinal cerrahi, kornea, oküler yüzey ve glokoma ilişkin yenilikler paylaşılacak.

Göz hekimlerinden oluşan TOD-GO Grubu ve Türk Sanat Müziği korosu, konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kongrede bilimsel açıdan zengin ve güncel olan paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözel sunumlar ile poster etkinlikleri, uluslararası genç oftalmologlar oturumları ve endüstri uydu toplantılarının yapılacağını belirtti.

Göz hekimlerinin bir araya gelmesinin sosyal açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Atilla, şunları kaydetti:

"Ulusal kongremizi uluslararası düzeye taşımak ve yurt dışından meslektaşlarımızın da katılımını artırmak amacıyla bu yıl daha fazla salonda yabancı dillere tercüme yapılacak. TOD eğitim birimlerimizin katkılarıyla hazırlanan bilimsel programda, yine onların önerileri doğrultusunda yurt dışından davet ettiğimiz bilim insanları ve diğer davetli oftalmoloji dernek başkanları da kongrenin bilimsel programını bilgi ve tecrübeleriyle daha zenginleştirecek."

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.