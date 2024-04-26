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36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı Resmi Gazete'de

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36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımıyla ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alımlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kararda ayrıca personelin istihdam edileceği hizmet birimleri de belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayında duyurduğu kamu sağlık sektörü için alınacak personelle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yıl sonuna kadar kamu sağlık kurumlarına 36 bin personel alımı yapılacak.

Kararla yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

PERSONELİN BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Kaynak: AA / Sağlık

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