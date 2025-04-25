25. Yaş Gününde Kalp Nakliyle Hayat Buldu

Yaşamını iki ayrı yapay kalp cihazıyla sürdüren Tarık Bayer, 25'inci yaş gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Bayer, 1,5 yıl önce evinde yemek yerken rahatsızlandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayer'in kalbi durdu. Sağlık çalışanların müdahalesiyle yaşama döndürülen genç, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Bir süre İzmir'de tedavi gören Bayer'in kalbine ameliyatla pil takıldı.

Kalp yetmezliği artan ve yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren genç için doktorları kalbinin sağ ve sol tarafına iki yapay kalp destek cihazı taktı. Daha sonra acil organ nakli listesine alınan Bayer, Ege Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Bayer'i mutlu eden haber ise 25'inci yaş günü olan 22 Mart'ta geldi.

Kendisiyle aynı yaşta olan bir hastanın beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organ bağışı kararı alındı. Tetkikler sonrası bağışlanan kalbin Bayer ile uyumlu olduğu anlaşılınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığında hazırlıklara başlandı.

Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından Tarık Bayer yeni kalbine kavuştu.

Yoğun bakım sürecinin ardından kalp ve damar cerrahisi servisine alınan Bayer, taburcu edileceği günü iple çekiyor.

"Her zaman bir umut vardır"

Tarık Bayer, AA muhabirine, nakil bekleme sürecinin bir hayli zorlu geçtiğini söyledi.

Yaşamını her biri 2 kilogram olan iki yapay kalp cihazıyla sürdürdüğünü anlatan Bayer, "Yeni kalbime alıştım, yeniden doğmuş gibiyim. Nefes almam bile değişti. Dışarı çıkıp gezemiyordum, denize giremiyordum. Hiçbir işimi yapamıyordum şu anda çok şükür iyiyim." diye konuştu.

Ailesi ve doktorlarının en büyük destekçileri olduğunu dile getiren Bayer, rahatsızlığı sürecinde umudunu yitirmediğine işaret etti.

Bundan sonra normal yaşantısına devam etmek istediğinin altını çizen Bayer, "Uygun kalbin bulunacağına inanıyordum. Bundan sonra yürüyüş, spor yapmak istiyorum. Kimse umudunu kaybetmesin, her zaman bir umut vardır. Organ bağışı hayat kurtarır. 25'inci yaş günümü yeni kalbimle kutladım. 1,5 yıldır bu kalbi bekliyordum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye oldu. Rabbime dua ediyorum." diye konuştu.

Baba Hüseyin Özdemir de oğlu sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, kalp bağışında bulunan aileye teşekkür etti.

"25'inci doğum gününde tam da ona uygun bir donör çıktı"

Nakil operasyonunda yer alan Prof. Dr. Tahir Yağdı da nakil öncesi Bayer'in sağlık durumunun çok ciddi olduğunu ifade etti.

Dünya ve Türkiye'deki nadir vakalardan birine müdahale ettiklerini anlatan Yağdı, şöyle konuştu:

"Hastamızın kalbi duruyor, kaybettik zannediliyor. Kalp masajıyla hayata döndürülüyor. Yoğun ilaç tedavisi uygulanıyor ama bir şekilde bu kalp yorgun olduğu için onun normal hayatını devam edecek şekilde desteklemiyor ve artık yatağa bağımlı hale geliyor. Gayet ince, zayıf bir delikanlı ama bacaklarında ve karnında ödem oluşmuştu. Yapay kalbi genelde tek bir tarafa, kalbin sol tarafına koyuyoruz. Tarık'ın kalbinin sağ tarafı da çalışmadığı için iki yapay kalp birden koymak zorunda kaldık. Bu da tabii çok zor bir süreç. Hem ameliyat esnasında hem de sonrası takipte pek çok kendine has komplikasyonları, zorlukları olan bir durumdu. İki yapay kalbi çok güzel taşıdı. Onun da şansı yardım etti. 25'inci doğum gününde tam da ona uygun bir donör çıktı. Yaklaşık 10 saatlik bir ameliyatla yeni kalbine kavuşturduk. Tarık şu anda çok iyi ve artık taburcu edilmeyi bekliyor."

Bayer'i hastanede ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da hastanelerin birçok başarılı operasyona imza attığını söyledi.

Alanında uzman hekimlerin önemli bir kalp nakli ameliyatını başarıyla tamamladığını vurgulayan Budak, "Genç hastamız inşallah bundan sonra yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edecek. Üniversite olarak bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.