2023 Yılı Grip Aşısı Uygulaması Başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını ve 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların aşılarını ücretsiz olabileceğini açıkladı.