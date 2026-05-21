Aydın'da vücudunda dev kitle bulunan kadın tedavi altına alındı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde vücudundaki kitlenin büyümesiyle 170 kilograma ulaşan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak hastanede tedavi altına alındı. Doğuştan gelen göbek fıtığı ve cilt altı yağ dokusu büyümesi tespit edilen kadının yaklaşık 50 kilogramlık kitlesi ameliyatla alınacak.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kuyucular Mahallesi'nde aşırı kilosu nedeniyle evden çıkmakta güçlük çeken 2 çocuk annesi Leyla Demirkafa'yı (67) ambulansla evinden aldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen kadında doğuştan gelen göbek fıtığı ile cilt altı yağ dokusunun büyüdüğü tespit edildi.

Yaklaşık 50 kilogram olan ve zamanla yaraya dönüşen kitlenin ameliyatla alınacağı öğrenildi.

Müdürlüğün, evde bakım hizmetleri kapsamında daha önce kendisiyle ilgilendiğini belirten Demirkafa, hastalıktan bir an önce kurtulmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
