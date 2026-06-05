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Aydın'da bir kişinin vücudundaki 40 kilogramlık kitle ameliyatla alındı

Aydın'da bir kişinin vücudundaki 40 kilogramlık kitle ameliyatla alındı
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Aydın'da doğuştan gelen göbek fıtığı ve cilt altı yağ dokusunun büyümesiyle 170 kilograma ulaşan Leyla Demirkafa, hastanede yapılan başarılı ameliyatla vücudundaki yaklaşık 40 kilogramlık kitleden kurtuldu.

Aydın'da vücudundaki kitlenin büyümesiyle 170 kilograma ulaşan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Leyla Demirkafa (67) vücudundaki doğuştan gelen göbek fıtığı ile cilt altı yağ dokusunun büyümesiyle 170 kilograma ulaştı.

Demirkafa, 21 Mayıs'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Leyla Demirkafa, hazırlık süreçlerinin ardından ameliyata alındı. Vücudundaki yaklaşık 40 kilogramlık kitle alınan Demirkafa, sağlığına kavuştu.

Gazetecilere açıklama yapan Demirkafa, kendisini daha iyi hissettiğini ve hastanede dinlendiğini söyledi.

Yetkililerin kendisine sahip çıktığını dile getiren Demirkafa, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
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