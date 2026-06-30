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Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu, çay hasreti son buldu

Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu, çay hasreti son buldu
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Böbrek yetmezliği nedeniyle 12 yıl diyaliz tedavisi gören Emine Zorbaz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan nakille sağlığına kavuştu. En büyük mutluluğunun artık istediği kadar çay içebilmek olduğunu söyledi.

BÖBREK yetmezliği nedeniyle 12 yıl diyaliz tedavisi gören Emine Zorbaz, uygun donörün bulunmasıyla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde nakil oldu. Zorbaz, "Diyaliz sürecinde çayı çok sınırlı tüketebiliyordum. Başkası içerken canım çekerdi, şimdi istediğim kadar içebileceğim" dedi.

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Emine Zorbaz, 2013 yılında sağlık sorunları nedeniyle uzun bir tedavi sürecine girdi. Kullanılan ilaçlar sonrası böbreklerinden birini kaybeden Zorbaz, diğer böbreğinin de yetersiz çalışması nedeniyle 12 yıl diyaliz tedavisi gördü. Geçen hafta AÜ Hastanesi'nde yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Zorbaz, tedavi sürecinde en çok sıvı tüketimindeki kısıtlamaların kendisini zorladığını belirtti. Zorbaz, naklin ardından en büyük mutluluğunun özgürce çay içebilmek ve sağlıklı bir yaşama yeniden adım atmak olduğunu ifade etti.

'TEK İSTEĞİM YENİDEN SAĞLIKLI HAYAT SÜREBİLMEK'

Tedavi sürecini anlatan Emine Zorbaz, "2013 yılında bu rahatsızlığım nedeniyle tedavi görmeye başladım. Hastaneye gidip geldim. Bana ağrı kesiciler verdiler. Önce migren, ardından baş ağrısı teşhisi koydular. Ancak kullandığım ilaçlar nedeniyle böbreklerimden birini kaybettim. Diğer böbreğim de çok az çalışıyordu. Yaklaşık 12 yıldır diyalize giriyorum. Süreç boyunca tek hayalim sağlığıma kavuşmaktı. Başka hiçbir hayalim yoktu, tek isteğim yeniden sağlıklı bir hayat sürebilmekti. Nakil olmama vesile olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇAY İÇMEK BENİ MUTLU EDİYOR'

Diyaliz sürecinde sıvı tüketimi ile başa çıkmaya çalıştığını kaydeden Zorbaz, "Diyaliz sürecinde çayı çok sınırlı tüketebiliyordum. En fazla bir bardak içmeme izin vardı, daha fazlasını tüketemiyordum. Su konusunda da kısıtlamalarım vardı. Günlük en fazla yarım litre ile 1 litre arasında su içebiliyordum. Bu miktar da vücut ağırlığıma göre belirleniyordu. Çay içmek beni mutlu ediyor. Kahve ya da kola gibi içecekleri sevmem ama çayı çok severim. Buna rağmen sıvı kısıtlaması nedeniyle 1 bardaktan fazlasını içmezdim. Canım daha fazlasını istese bile kendimi kontrol altında tutardım. Başkası içerken canım çekerdi, şimdi istediğim kadar içebileceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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