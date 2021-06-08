Sağlık sorunlarıyla savaşan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz için acil ameliyatını erteledi

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Dün gece böbrek taşı düşüren Serengil, safra kesesi ameliyatı da olması gerekirken operasyonu erteleme kararı alıp sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz yayına izleyicilere veda etmek için çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu. Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.

"GİDEYİM PROGRAMI TAMAMLAYAYIM"

Safra kesesi ameliyatını erteleyen Serengil, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer böbrek taşı düşmeseydi, eş zamanlı safra kesesi ve böbrek ameliyatı olacaktım. Ama taş düşünce o zaman dedim ki 'bu safra kesesi çok acil değilse program cuma günü bitiyor, gideyim programı tamamlayayım cumartesi ameliyatı olayım.' Safra kesesini kesin olarak aldırmam lazım" ifadelerini kullandı.

"VEDA ETMEDEN YAYINI BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Seren Serengil de Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün bütün gece böbreğimde oluşan taşın düşürülmesi için takip edildim ve böbrek taşım düşürüldü. Bu sabah olacağım safra kesesi ameliyatından sonra üç gün dinlenmem gerekeceği için ameliyatımı, yayında sizlerle daha çok birlikte olabilmek adına, cumartesi gününe erteledik. Hafta sonu ameliyatım gerçekleşecek, ben de sizlere veda etmeden yayını bırakmak istemediğim için bugün yayında olacağım" dedi.

46 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Seren Serengilhayalindeki kiloya kavuşmak için geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşmüştü. Serengil'in ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı tartışma konusu olmuştu.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen Dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.