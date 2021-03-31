ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
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ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramışSAĞLIK-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, başka bir hastaneye geçici görevle gönderildikten sonra eşyalarını almak için gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki odasından zorla çıkartıldığını iddia eden Dr.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış

SAĞLIK-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, başka bir hastaneye geçici görevle gönderildikten sonra eşyalarını almak için gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki odasından zorla çıkartıldığını iddia eden Dr. Samet Temel'in 'haklarını abartarak aradığını' söyledi. Köksal, 'Samet Temel'in en büyük özelliği, haklarını abartarak araması ve çalışma huzuruyla ilgili yaşamış olduğu sıkıntılar' dedi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Samet Temel, İl Sağlık Müdürlüğü talimatıyla, 23 Mart itibariyle, 2 ay süreyle Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde görevlendirildi. Sivrihisar'da göreve başladıktan hemen sonra izne ayrılan Dr. Temel, önceki gün Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki odasına geldi. Doktor Temel'in iddiasına göre, özel eşyalarını topladığı sırada güvenlik görevlileri gelip, odayı kullanamayacağını bildirerek, kendisini zorla dışarıya çıkartmak istedi. Doktor Temel, güvenlik görevlilerinin kapıda beklediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Ardından da Polis Merkezi'ne giderek, güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde açıklama yaparak, Dr. Samet Temel'in nöbet ücretleri, çalışma saatleri ile ilgili verdiği dilekçelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla geçici süreyle başka bir hastaneye gönderildiğini anlattı. Köksal, 'Haklarını abartarak aradığı için, diğer çalışma arkadaşı meslektaşlarıyla da çalışırken çalışma sıkıntısı oluştuğundan dolayı görevlendirme gerçekleşti. Bu devlet memurluğunda normaldir, olağandır. Ama üzücü olan, kamuoyuna yansıdığında gördüğümüz, 'disiplin soruşturması ile sürüldü' deyince, sanki ahlaki veya tıbbi bir olay varmış gibi lanse edilmesi. Krizi yönetemeyen kişilerin açmış olduğu bir durum. Doktor beyin hak aradığı nöbet ücretleri, çalışma saatleri ile ilgili. Bir de şunu atlamamak gerekiyor, doktorumuz yarbay, askeri kökenli. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı'na geçmiş. Askeri okuldan kalan alışkanlık olarak yazı ile istekte bulunma, yazı ile cevap alma. Sağlık Bakanlığı'nın çalışma düzeni biraz farklı. Belki yazı ile yazdığı için o haklı ama biz Sağlık Bakanlığı ile haksız olarak düşünüyoruz. Bugün bir hastanede oluşan bir olayda herhangi bir çalışanınıza, suçlu bile olsa biz onu cezalandıracak mercii değiliz. Biz savcı da değiliz, hakim de değiliz? dedi.

Köksal, Dr. Samet Temel'in koronavirüs sürecinde yazdığı dilekçelere cevap alamadığını, nöbet ücretleri için açtığı davayı ise kazandığını kaydetti.

ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış
ESKİŞEHİR Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal Haklarını abartarak aramış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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