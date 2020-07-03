Sağlık Sen'den Başkan Altay'a ziyaret Sağlık Sen Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan ve yönetimi Başkan Erçetin Altay'ı makamında ziyaret ederek sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sağlık Sen Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan ve yönetimi Başkan Erçetin Altay'ı makamında ziyaret ederek sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Sağlık Sen Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan ve yönetimi ile Kadın Kollarını makamında kabul etti.

Sağlık Sen Şube Başkanı Koskalan, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ulaşımda gerekli desteği veren Başkan Altay'a teşekkür ederek bir plaket verdi.

Başkan Erçetin Altay ise Sağlık Sen yönetimi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarına belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının gösterdikleri özverili çalışmalarını unutmayacaklarını ifade eden Başkan Altay, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu süreçte gece gündüz demeden görev yapan sağlıkçılara belediye olarak ulaşım hizmeti verdik. Bundan sonrada sağlıkçıların her daim yanında olacağız" dedi.

Daha sonra Sağlık Sen Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan, Başkan Erçetin Altay'a plaket verdi. Bir süre Altay ile sohbet eden Başkan Koskalan ve beraberindekiler Arpaçay'dan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA