Sağlık ocağı mesai saatleri! Sağlık ocakları açık mı 2021?

sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmet olan sağlık ocakları saat kaçta açılıyor? Koronavirüs sebebiyle vatandaşlar sağlık ocakları çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Sağlık ocağı mesai saatleri! Sağlık ocakları açık mı 2021?

Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlar olarak tanımlanan Sağlık ocağı mesai saatleri! Sağlık ocakları açık mı 2021?

SAĞLIK OCAĞI MESAİ SAATLERİ!

Aile hekimliği yani sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.