Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? Sağlık ocağı öğle arası kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlara hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında ilk adres olarak bilinen sağlık ocakları ya da diğer adıyla aile hekimlikleri bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunuyor. Sağlık ocağı, aile hekimlikleri vatandaşlar tarafından günlük olarak aratılan konuların başında geliyor. Sağlık sorunları, ilaç yazdırma ve benzer işlemler için sık sık ziyaret edilen sağlık ocaklarının çalışma saatleri araştırılıyor.

SAĞLIK OCAĞI KAÇTA KAPANIYOR? ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:00- 13:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

AİLE HEKİMLİĞİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

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