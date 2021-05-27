Sağlık merkezinden hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik görüntüden yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki aile sağlığı merkezinden bilgisayar çalan Deniz Süngü, polisin 150 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesinin ardından evinde gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki aile sağlığı merkezinden bilgisayar çalan Deniz Süngü, polisin 150 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesinin ardından evinde gözaltına alındı.
Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde bulunan Bağlar Aile Sağlığı Merkezi'ne giren şüpheli, doktorların kullandığı bilgisayarı çalarak kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 150 saatlik görüntü incelenmesinde, hırsızlık şüphelisinin, Deniz Süngü olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Süngü, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süngü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun