Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyasından paylaştığı kadın konuştu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağlık görevlisi tarafından sırtta taşınan kadın ekiplere teşekkür etti.

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyasından paylaştığı kadın konuştu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağlık görevlisi tarafından sırtta taşınan kadın ekiplere teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyasından paylaştığı kadın, konuştu.

Birkaç gün önce Gölbaşı ilçesinin Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen, rahatsızlanmış ve sağlık ekiplerinden yardım istemişti.

Kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Üzdiyen'in bulunduğu evin sokağa ambulans kar nedeniyle girememiş ve Üzdiyen sağlık görevlisi Emrah Takımsu'nun sırtında taşınarak ambulansa kadar getirilmişti. Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre yüksekliğindeki karda hastayı sırtında taşıyan Emrah Takımsu, hastayı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı.

Fatma Üzdiyen'in sırtında taşınma anlarına ait görüntüleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu paylaşımda, "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma hanımın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma hanımı sırtına alarak ambulansa taşıdı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı Fatma Üzdiyen ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Sağlık görevlilerimizden Allah razı olsun gelip götürdüler beni. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.