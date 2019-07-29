Sağlık, eşsiz bir koku ve temizlik üreten doğal fabrika

Bitkisel özlerden üretilmiş %100 doğal el yapımı sabunları piyasaya süren The Soap Factory ürünleri teninize çok yakışacak. Çeşitli bitki yağları, bitki parçacıkları, bitki özlerinden üretilmiş sabunlar bebek, çocuk ve yaşlılar için özenle hazırlandı.. The Soap Factory sabunları içindeki çeşitli vitaminler, mineraller ve diğer bileşenler cilt yapısına etki ederek cildi besleyip nemlendiriyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre bitki özlü sabunların düzenli kullanıldığında çeşitli alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıklarını azalttığı görülüyor.

Çörek otu, defne, eşek sütü, kekik, zeytinyağı, lavanta ve daha bir çok çeşidi bulunan The Soap Factory sabunları ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Aromalı banyo tuzları ile günün yorgunluğunu atabilir, hediyelik setler ile sevdiklerinizle bu huzuru paylaşabilirsiniz. Cildinizin Ph dengesini düzenleyecek ve vücudunuzun nem oranını dengede tutacak The Soap Factory sabunlarını websitesi üzerinden satın alabilirsiniz.