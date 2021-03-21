Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi

Geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Instagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı. Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum" dedi.

Uzun yıllar fazla kiloları ile başı dertte olan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatı sonrası kendisini bir türlü toparlayamamış, hızla kilo vermeye başlamıştı.

"SENDROM GEÇİRİYORUM, FENALAŞIYORUM"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Seren Serengil, kötü haberi hayranlarına verdi. Hastalığının tekrar gerilemeye başladığını kaydeden Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor. Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" dedi.