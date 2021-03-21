Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi

21.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:37

Geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Instagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı. Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum" dedi.

Uzun yıllar fazla kiloları ile başı dertte olan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatı sonrası kendisini bir türlü toparlayamamış, hızla kilo vermeye başlamıştı.

"SENDROM GEÇİRİYORUM, FENALAŞIYORUM"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Seren Serengil, kötü haberi hayranlarına verdi. Hastalığının tekrar gerilemeye başladığını kaydeden Serengil, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor. Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" dedi.

Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi
Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi
Haber Yorumları (1)
M.AGAOĞLU: Ya işte allah sonsuz rahmet sahibi allaha şükredip makinayı beğenmezsen sınuçlarına katlanırsın, mevlan oki çok kusursuz yaratır bi oynadınmı daha işin yaş.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kemal Sunal Türkan Şoray Jason Statham
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:39:37. #1.14#
title