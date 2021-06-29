Sağlık-Der'den Kovid-19'la mücadelede aşı teşvik kampanyası
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Sağlık-Der'den Kovid-19'la mücadelede aşı teşvik kampanyası

Sağlık-Der'den Kovid-19'la mücadelede aşı teşvik kampanyası
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneğince (Sağlık-Der) Kovid-19'la mücadele kapsamında aşı teşvik kampanyası başlatıldı.

Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneğince (Sağlık-Der) Kovid-19'la mücadele kapsamında aşı teşvik kampanyası başlatıldı.

Sağlık-Der'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 30'uncu yaşını kutladığı 11. Olağan Genel Kurulu'nda Uzman Doktor Kasım Sezen başkanlığa yeniden seçildi.

Yönetim kurulu tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılamanın önemi vurgulanarak, aşı teşvik kampanyası başlatıldı.

Bu yıl salgının sona ermesi temennisinde bulunan yönetim kurulunca, Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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