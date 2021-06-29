Sağlık-Der'den Kovid-19'la mücadelede aşı teşvik kampanyası
Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneğince (Sağlık-Der) Kovid-19'la mücadele kapsamında aşı teşvik kampanyası başlatıldı.
Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneğince (Sağlık-Der) Kovid-19'la mücadele kapsamında aşı teşvik kampanyası başlatıldı.
Sağlık-Der'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 30'uncu yaşını kutladığı 11. Olağan Genel Kurulu'nda Uzman Doktor Kasım Sezen başkanlığa yeniden seçildi.
Yönetim kurulu tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılamanın önemi vurgulanarak, aşı teşvik kampanyası başlatıldı.
Bu yıl salgının sona ermesi temennisinde bulunan yönetim kurulunca, Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul