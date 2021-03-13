Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
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Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı

13.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 02:01

SAĞLIK çalışanlarının İSPARK A.Ş.'ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı.

SAĞLIK çalışanlarının İSPARK A.Ş.'ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı.

İBB Meclisi'nde alınan kararla, sağlık çalışanları İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar kullanabilecek. Karardan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.


- İstanbul
Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı
Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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