Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete "Makyajlı" Tepki

Özel bir hastanenin acil servis ekibi, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü dolayısıyla yüzlerine yaptıkları "dayak makyajı" ile hastalara hizmet verdi.

Medicana International Ankara Hastanesinin acil servis personeli, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve buna sesiz kalmayacaklarını duyurmak amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Hastanenin Genel Müdürü Opr. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, sağlıkta şiddetin, Türkiye'nin son yıllarda artarak devam eden bir problemi olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının, hayatlarındaki birçok şeyden fedakarlık ederek uzun yıllar eğitim aldıklarını dile getiren Sarıyıldız, "Sadece hastalarımızın iyi olması için çalışırken, birçok şeyden vazgeçerken, iletişim problemi nedeniyle bu şiddeti yaşamaktan üzüntü duyuyoruz. Biz şiddeti hak etmiyoruz, biz hastalarımızın desteklerini istiyoruz." dedi.

Etkinliği düzenleyen hastanenin Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Başak Oral ise hiçbir alanda şiddeti onaylamadıklarını ifade etti. Oral, 28 Nisan Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır Günü'ne dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için şiddete en çok maruz kalan acil ekibi ile bu etkinliği düzenlediklerini, hastalara bu şekilde hizmet verdiklerini anlattı.

Hasta yakını Meral Önal da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Önal, "Tıp eğitimi dünyanın en zor eğitimlerinden biri, ömürlerini veriyorlar, hayatın bütün zevklerinden mahrum olup eğitimlerine koşuyorlar. Ondan sonra da 'İnsan hayatı kurtaracağız' diye gelip hastanelerde canhıraş çalışıyorlar. Biz onlardan umut beklerken şiddet uygulanması bana çok ters geliyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında acil servis sorumlu hemşiresi Hilal Yılmaz ve çalışanlar, yüzlerine yapılan "dayak makyajı" ile hastalara hizmet verdi.