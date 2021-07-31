Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
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Sağlık çalışanlarına vefa gecesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde canla başla çalışan doktor ve hastane yöneticileri için vefa gecesi düzenlendi.

Pandemi döneminde canla başla çalışan doktor ve hastane yöneticileri için vefa gecesi düzenlendi. Düzenlenen törende 50'ye yakın doktor ile hastane yöneticisine plaket verildi.

Korona virüs ile mücadelede cansiperane çalışan doktor ve hastane yöneticileri unutulmadı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen vefa gecesinde 50'ye yakın doktor ve hastane yöneticisine plaket verildi. Bağcılar'da özel bir hastane tarafından gerçekleştirilen vefa gecesine MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, eski AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, doktorlar ve hastane yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Geceye katılanlara yemek ikramının yapılmasının ve protokol konuşmalarının ardından 50'ye yakın doktor ve hastane yöneticisine plaketleri verildi.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Yunus Emre Şeker/İHA)

Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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