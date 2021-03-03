Sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti
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Sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti

03.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:24

Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti.

Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz Hastanesi girişinde toplanan grup "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti
Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti
Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti
Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akbulut

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