Sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti

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Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti.

Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz Hastanesi girişinde toplanan grup "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akbulut