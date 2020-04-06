Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar - Haber
Anadolu Lisesi, Çanakkale, İçdaş, Biga, Sağlık

Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar Çanakkale'nin Biga ilçesinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında, İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC lazer kesim cihazıyla sağlık çalışanlarına destek için günde bin adet siperlik maske üretiliyor.

06.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:05

Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında, İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC lazer kesim cihazıyla sağlık çalışanlarına destek için günde bin adet siperlik maske üretiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyorlar.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Hayri Ulutaş, Mobilya İç Mekan Tasarım Alan Şefi Fatih Şemey ve Mobilya ve İç mekan tasarım atölyesi öğretmeni Emir Korkmaz tarafından çalışmaların devam ettiği atölyede her gün bin adet maske üretiliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, " CNC makinemizde çizilmiş olan maskelerin burada montajı yapılıyor. Tamamen İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz öncülüğünde şu ana kadar yaklaşık 8 bin adet üretim yapıldı. Çanakkale Valisi, Biga Kaymakamı ve il genel meclis üyelerin, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ederiz. Meslek Liselerimiz ve diğer okullarda da yapılan çalışmalara her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haber
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haber
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Pınar Deniz Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 23:50:44. #1.15#
title