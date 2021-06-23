Sağlık çalışanları en ücra köylere giderek korona aşısını vatandaşlarla buluşturuyor

Sağlık çalışanları en ücra köylere giderek korona aşısını vatandaşlarla buluşturuyor Erzurum'da sağlık çalışanları en ücra köylere giderek vatandaşları korona aşısıyla buluşturuyor.

Sağlık çalışanları en ücra köylere giderek korona aşısını vatandaşlarla buluşturuyor

ERZURUM - Erzurum'da sağlık çalışanları en ücra köylere giderek vatandaşları korona aşısıyla buluşturuyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar ise köy kahvehanelerinde toplanarak istedikleri aşıyı olabiliyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı olan Alvar köyünde vatandaşlar korona aşılarını olmaya devam ediyor. Köy kahvehanelerinde aşı olmak için sıraya giren vatandaşlar istedikleri aşıyı olabiliyor. Diğer taraftan ise sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi ile aşılanan köy halkı biran önce aşılarını olup koronavirüsünden kurtulmak istediklerini belirtiyor.

"Köylülerin aşıya ilgisi yüksek"

Köylülerin korona virüs aşısına ilgisinin yüksek olduğunu belirten Alvar köyü muhtarı Olcay Tekman, "Devletimiz var olsun şuanda köylerimizde bile aşılama hizmetlerimiz var. Bu konudaki başarısından dolayı sağlık bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aşılama sayısı da milyonları geçti bu halka gerçek hizmettir. Köylülerin aşıya ilgisi çok yüksek herkes aşılanmak için sıraya giriyor. Umarım bu illetten en kısa sürede kurtuluruz. Vatandaşlarımızda aşılarını ihmal etmesin herkes aşı olsun. Bende aşımı oldum herkese de olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz